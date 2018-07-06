МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Доследственная проверка организована по сообщению СМИ о нарушении общественного порядка на борту воздушного судна «Тель-Авив — Москва» в четверг, сообщает в пятницу Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
"В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", — говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.