В Котласе чуть не убили директора управляющей компании 

В Котласе у ресторана по улице Конституции неизвестный стрелял в директора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области.
Происшествие случилось 4 июля около 23 часов.
С огнестрельным ранением плеча пострадавший госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).