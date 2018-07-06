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В Котласе чуть не убили директора управляющей компании
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В Котласе чуть не убили директора управляющей компании 

АиФ Архангельск 6 июля 2018
Фото: АиФ Архангельск
В Котласе у ресторана по улице Конституции неизвестный стрелял в директора управляющей компании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Архангельской области.
Происшествие случилось 4 июля около 23 часов.
С огнестрельным ранением плеча пострадавший госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
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