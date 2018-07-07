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В Уфе осудили мошенницу, обещавшую достать путёвки к морю с большой скидкой
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В Уфе осудили мошенницу, обещавшую достать путёвки к морю с большой скидкой 

ufa1.ru 7 июля 2018
Фото: ufa1.ru
Судья встал на сторону обвинения
В Уфе суд вынес приговор за мошенничество 41-летней местной жительнице.
В июле прошлого года женщина пообещала нескольким людям достать льготные путёвки в Абхазию. Со слов уфимки, у неё был «блат» в администрации. В действительности, никаких связей у неё не было.
На её уговоры «повелись» шестеро доверчивых граждан. В результате мошенница обогатилась на сумму около 70 тысяч рублей. Деньги она предпочла потратить на погашение своих долгов.
Отвечать перед законом для мошенницы не впервой — по такой же схеме ранее она уже обещала трудоустроить людей в госорганы и помочь в оформлении земельных участков.
— Суд приговорил злоумышленницу к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с неё всю сумму ущерба, — сообщили в районной прокуратуре.
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