В Уфе осудили мошенницу, обещавшую достать путёвки к морю с большой скидкой 

Судья встал на сторону обвинения
В Уфе суд вынес приговор за мошенничество 41-летней местной жительнице.
В июле прошлого года женщина пообещала нескольким людям достать льготные путёвки в Абхазию. Со слов уфимки, у неё был «блат» в администрации. В действительности, никаких связей у неё не было.
На её уговоры «повелись» шестеро доверчивых граждан. В результате мошенница обогатилась на сумму около 70 тысяч рублей. Деньги она предпочла потратить на погашение своих долгов.
Отвечать перед законом для мошенницы не впервой — по такой же схеме ранее она уже обещала трудоустроить людей в госорганы и помочь в оформлении земельных участков.
— Суд приговорил злоумышленницу к двум годам лишения свободы в колонии общего режима и взыскал с неё всю сумму ущерба, — сообщили в районной прокуратуре.