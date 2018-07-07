В Уфе осудили мошенницу, обещавшую достать путёвки к морю с большой скидкой

Судья встал на сторону обвинения

Уфе суд вынес приговор за мошенничество 41-летней местной жительнице.

В июле прошлого года женщина пообещала нескольким людям достать льготные путёвки в Абхазию . Со слов уфимки, у неё был «блат» в администрации. В действительности, никаких связей у неё не было.

На её уговоры «повелись» шестеро доверчивых граждан. В результате мошенница обогатилась на сумму около 70 тысяч рублей. Деньги она предпочла потратить на погашение своих долгов.

Отвечать перед законом для мошенницы не впервой — по такой же схеме ранее она уже обещала трудоустроить людей в госорганы и помочь в оформлении земельных участков.