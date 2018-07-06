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Грабитель напал на продавца магазина в Санкт‐Петербурге
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Грабитель напал на продавца магазина в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 6 июля 2018
Днем 5 июля неизвестный попытался ограбить магазин в Санкт‐Петербурге. Сотрудники антикварной лавки оказали сопротивление грабителю, и он скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Вооруженный мужчина попытался украсть картину из магазина «Старая книга». Он ударил ножом продавца антиквариата, на помощь прибежала директор розничной точки. Позже пострадавшую доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.
Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Возбуждено уголовное дело.
Первомайский районный суд Приморского края признал виновным местного жителя по статьям «Вымогательство» и «Грабеж» УК РФ и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.
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