Грабитель напал на продавца магазина в Санкт‐Петербурге

Днем 5 июля неизвестный попытался ограбить магазин в Санкт‐Петербурге. Сотрудники антикварной лавки оказали сопротивление грабителю, и он скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Вооруженный мужчина попытался украсть картину из магазина «Старая книга». Он ударил ножом продавца антиквариата, на помощь прибежала директор розничной точки. Позже пострадавшую доставили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Сотрудники полиции устанавливают личность нападавшего. Возбуждено уголовное дело.