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За коноплю, принесенную из леса, мужчину получил 3 года колонии
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За коноплю, принесенную из леса, мужчину получил 3 года колонии 

tvernews.ru 6 июля 2018
Фото: tvernews.ru
Ржевский городской судом Тверской области осудил мужчину по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».
Из материалов дела следует, что в сентябре 2017 года в лесополосе Ржевского района мужчина обнаружил дикорастущую коноплю, он сорвал часть обнаруженного им растения, принёс домой, где стал его сушить. Сушеную наркотическую траву изъяли полицейские.
Мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Принимая во внимание конкретные обстоятельства совершенияпреступления, сведения о его личности, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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