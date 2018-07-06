За коноплю, принесенную из леса, мужчину получил 3 года колонии

Ржевский городской судом Тверской области осудил мужчину по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере, и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта частей растений, содержащих наркотические средства, в крупном размере».

Из материалов дела следует, что в сентябре 2017 года в лесополосе Ржевского района мужчина обнаружил дикорастущую коноплю, он сорвал часть обнаруженного им растения, принёс домой, где стал его сушить. Сушеную наркотическую траву изъяли полицейские.

Мужчина полностью согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.