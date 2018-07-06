Пенсионера в Солнцево задержали за стрельбу из травматики по кошкам и собакам

По словам собеседника агентства, 5 июля в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что возле дома на ул. 50 лет Октября седовласый мужчина стрелял по кошкам и собакам.

«Прибывшие на место сотрудники МВД задержали 70-летнего уроженца Тульской области , у которого изъяли травматический пистолет «Оса» и разрешение на него. Мужчина пояснил, что дважды выстрелил в воздух, чтобы отпугнуть от себя бродячих собак и кошек», — сказал источник.

Он добавил, что пенсионера привлекли к административной ответственности за стрельбу в не отведенных для нее местах и нарушение правил ношения оружия.