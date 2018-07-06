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Чиновника осудили за взятку в Севастополе
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Чиновника осудили за взятку в Севастополе 

360tv.ru 6 июля 2018
Бывший заместитель начальника управления земельного контроля Севастополя потребовал от застройщика крупную сумму денег за нарушение правил использования земельного участка. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу СУ СК РФ по Севастополю.
Чиновник в 2015 году через посредника потребовал от владельца участка один миллион рублей за нарушение правил строительства жилого объекта. Правоохранители узнали, что мужчина получил часть заявленной суммы — 300 тысяч рублей.
Сотрудники полиции провели ряд обысков и в мае 2017 года задержали взяточника. По решению суда ему назначили 7,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Экс‐директор филиала банка «Первомайский» Лариса Голоднова и бывший кредитный инспектор Дмитрий Бондарь похитили около 400 миллионов рублей у вкладчиков. Информацию подтвердила пресс‐служба прокуратуры Краснодарского края.
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