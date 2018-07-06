Двое жителей Кирса сорвали с автобусной остановки и унесли с собой шесть профилированных листов

200 часов обязательных работ назначил Верхнекамский районный суд за кражу шести оцинкованных профилированных стальных листов и металлическую трубу с автобусной остановки Кирсинского городского поселения.

В суде было установлено, что вечером 10 апреля двое жителей Кирса подошли к остановке возле дома №4 по ул. Заводской и похитили все вышеперечисленное на общую сумму 2076 руб.

27 июня суд вынес приговор в отношении мужчин, назначив им наказание в виде 200 часов обязательных работ каждому.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Фото — sovetskaya-adygeya.ru