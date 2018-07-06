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Екатеринбурженку будут судить за невыплаченную ипотеку в 7 миллионов рублей
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Екатеринбурженку будут судить за невыплаченную ипотеку в 7 миллионов рублей 

e1.ru 6 июля 2018
Фото: e1.ru
В Октябрьский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело 37-летней екатеринбурженки и её 38-летней подельницы из Курганской области. Женщин обвиняют в мошенничестве.
По версии следствия, в июне 2014 года они подделали документы о трудоустройстве и заработной плате (справку 2-НДФЛ), из которых следовало, что екатеринбурженка зарабатывала больше 100 тысяч рублей в месяц. С помощью этих документов они взяли ипотечный кредит на 7,4 миллиона рублей, чтобы купить квартиру, которая стоила на самом деле в два раза меньше.
— Получив денежные средства, подельницы кредитные обязательства перед банком не исполнили, распорядились похищенными деньгами по своему усмотрению, — сообщили E1.RU в прокуратуре Свердловской области. — При этом в результате реализации недвижимого имущества банку в полной мере ущерб не возмещен, в связи с тем что недвижимое имущество реально стоит не более 4 миллионов рублей.
Это не единственное преступление, в котором подозревают жительницу Екатеринбурга. Следователи установили, что в январе 2017 года она и ещё пятеро её товарищей обманули 45-летнего мужчину. Они представились риелторами и убедили его продать квартиру за 2 миллиона рублей и купить комнату в коммуналке за 450 тысяч. Разницу в деньгах они забрали себе, тем самым украв у мужчины больше 1,5 миллионов рублей.
Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение, мошенницам грозит до 10 лет лишения свободы.
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