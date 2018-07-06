Ещё
Грабитель от безысходности вынес из дома клетку с попугаем на Кубани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грабитель от безысходности вынес из дома клетку с попугаем на Кубани 

360tv.ru 6 июля 2018
Грабитель не нашел в доме ничего ценного. В связи с этим он вынес из квартиры клетку с попугаем. Об этом сообщили телеканалу «360».
Подозреваемый разбил стекла и проник в квартиру на улице Гоголя в Краснодаре. Грабитель не нашел в помещении ничего ценного, поэтому забрал с собой клетку с попугаем стоимостью 1800 рублей.
В настоящее время неизвестно, когда именно вор проник в помещение. Предположительно, кража произошла между 09:30 и 22:00.
От рук неизвестного пострадал 36-летний хозяин квартиры Алексей Б.
360tv.ru: последние новости
Домушники оставили москвича без утюга Рецидивист застрелил посетителя кафе в Кропоткине Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»
На Украину надвигается катастрофа300
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение