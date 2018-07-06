Грабитель от безысходности вынес из дома клетку с попугаем на Кубани

Грабитель не нашел в доме ничего ценного. В связи с этим он вынес из квартиры клетку с попугаем. Об этом сообщили телеканалу «360».

Подозреваемый разбил стекла и проник в квартиру на улице Гоголя в Краснодаре . Грабитель не нашел в помещении ничего ценного, поэтому забрал с собой клетку с попугаем стоимостью 1800 рублей.

В настоящее время неизвестно, когда именно вор проник в помещение. Предположительно, кража произошла между 09:30 и 22:00.

От рук неизвестного пострадал 36-летний хозяин квартиры Алексей Б.