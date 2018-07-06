Жителя Севастополя осудили за кражу 7 километров кабеля 

В Севастополе Балаклавский районный суд приговорил 39‐летнего местного жителя к году и шести месяцам лишения свободы за кражу семи километров кабеля. Причиненный ущерб оценили в полмиллиона рублей. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс‐службу суда.
«Похитив без малого семь километров кабеля, злоумышленник повредил линии электросвязи и лишил возможности вызова экстренных служб более 1100 человек, совершив, таким образом, еще 20 эпизодов преступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 215.2 Уголовного кодекса РФ (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения)», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что при определении наказания учли смягчающие обстоятельства — явку с повинной, признание вины, содействие раскрытию и расследованию преступления.
В середине июня в городе Урай (Ханты‐Мансийский автономный округ) прокуратура утвердила обвинение в отношении заведующего филиалом «Бюро судебно‐медицинской экспертизы». Его обвинили в получении взятки и воспрепятствовании предпринимательской деятельности.