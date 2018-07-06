Бывший омский ректор стал беднее на один миллион рублей

Владимир Кирничный, осужденный за растрату более четырех миллионов бюджетных рублей, рассчитался с уголовным штрафом. Экс-ректор СибАДИ Владимир Кирничный, отбывающий наказание за присвоение более четырех миллионов бюджетных рублей, рассчитался с уголовным штрафом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Омской области. Напомним, помимо назначенного срока лишения свободы в два с половиной года, суд приговорил Кирничного еще и к штрафу в миллион рублей.

— Поскольку должник в настоящее время отбывает первую часть назначенного судом наказания в виде лишения свободы, вскоре в отдел судебных приставов пришла его близкая родственница, — уточнили судебные приставы. — Взяв у судебного пристава реквизиты для оплаты, омичка через банк внесла указанную сумму в полном объеме.

Напомним, как считало обвинение, в течение пяти лет бывший ректор СибАДИ принуждал своих подчиненных возвращать начисленные им премии. Ущерб от его незаконных действий превысил 4,7 млн руб.