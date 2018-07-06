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Волгоградец пытался передать телефоны в колонию с помощью квадрокоптера
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Волгоградец пытался передать телефоны в колонию с помощью квадрокоптера 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: letnews.ru
ВОЛГОГРАД, 6 июл — РИА Новости. Житель Волгограда пытался доставить в местную тюрьму семь сотовых телефонов, используя квадрокоптер, сообщает УФСИН России по Волгоградской области.
"Сотрудники оперативной службы и отдела охраны исправительной колонии №12 задержали жителя Волгограда при попытке доставки семи сотовых телефонов, трех зарядных устройств и двух сим-карт с использованием квадрокоптера", — сообщает в релизе пресс-служба ведомства.
По данным УФСИН, в отношении задержанного составлен административный протокол, проводится проверка.
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