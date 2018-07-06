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Мужчина украл у жителя Гатчинского района арсенал оружия и боеприпасов
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Мужчина украл у жителя Гатчинского района арсенал оружия и боеприпасов 

Ivyborg.ru 6 июля 2018
В Ленинградской области полицейские задержали мужчину, который украл из квартиры под Гатчиной ружья с патроны и ножи.
В марте 2018 года неизвестный подобрал ключ и проник в одну из квартир на улице Введенского в поселке Дружная Горка в Гатчинском районе. Злоумышленник похитил три ружья и разрешения на них. Вместе с оружием пропали и 100 штук патронов. Кроме того, вор прибрал к рукам три охотничьих ножа.
Владелец арсенала обратился в полицию. Мужчина оценил ущерб в 27 тысяч рублей.
Подозреваемого в краже удалось найти спустя четыре месяца. Им оказался мужчина 1987 года рождения, проживающий в Гатчине. В настоящий момент он находится под стражей.
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