Жительница Советска по суду заставила УК отремонтировать ее квартиру

Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.

Женщина обратилась в суд после того, как ее квартиру затопило из-за протекания крыши, в результате произошло замыкание и повреждение электропроводки. Со стен и потолка осыпалась штукатурка, а в квартире образовались плесень и грибок. Собственница пыталась жаловаться в УК, но ее просьбы не удовлетворили.

«Установив, что организация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности, суд признал обоснованными требования истицы. Советский городской суд решил обязать УК произвести ремонт в квартире, взыскать с ответчика в пользу N. компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф — 5 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Решение не вступило в законную силу.