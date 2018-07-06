Ещё
Жительница Советска по суду заставила УК отремонтировать ее квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жительница Советска по суду заставила УК отремонтировать ее квартиру 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Подробности рассказали в пресс-службе городского суда.
Женщина обратилась в суд после того, как ее квартиру затопило из-за протекания крыши, в результате произошло замыкание и повреждение электропроводки. Со стен и потолка осыпалась штукатурка, а в квартире образовались плесень и грибок. Собственница пыталась жаловаться в УК, но ее просьбы не удовлетворили.
«Установив, что организация ненадлежащим образом исполнила свои обязанности, суд признал обоснованными требования истицы. Советский городской суд решил обязать УК произвести ремонт в квартире, взыскать с ответчика в пользу N. компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф — 5 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Решение не вступило в законную силу.
АиФ: последние новости
За долги арестованы два парома, курсирующие между Балтийском и Усть-Лугой «Платите больше, следите за соседом». За что жильцам угрожают отключить газ Корабли Балтфлота отправились в Санкт-Петербург на парад на День ВМФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры45
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»
На Украину надвигается катастрофа300
В НАТО опасаются встречи Путина и Трампа29
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру17
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение