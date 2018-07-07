Мастер горного участка в Приморье нарушил правила безопасности, один из горняков покалечился 

Против мастер подземного горного участка «Силинский» в Кавалеровском районе Приморья возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ» УК РФ. Из‐за пренебрежения правилами безопасности рабочий получил тяжелые травмы. Об этом сообщил сайт Deita.ru со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.
«Он изменил наряд-задание для двух рабочих, а затем, желая успеть выполнить плановый объем работ, не приостановил работы в месте, где существовала опасность самообрушения руды», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Фигурант уголовного дела велел работникам обеспечить безопасность вручную, в итоге горная масса отслоилась и серьезно пострадал один из горняков.
Материалы уголовного дела передали в суд.
Из-за халатности руководства четверо рабочих погибли на руднике «Заполярье» в Норильске. Взрыв также уничтожил имущества на 47 миллионов рублей.