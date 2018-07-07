Мастер горного участка в Приморье нарушил правила безопасности, один из горняков покалечился

Против мастер подземного горного участка «Силинский» в Кавалеровском районе Приморья возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении горных работ» УК РФ . Из‐за пренебрежения правилами безопасности рабочий получил тяжелые травмы. Об этом сообщил сайт Deita.ru со ссылкой на СУ СК России по Приморскому краю.

«Он изменил наряд-задание для двух рабочих, а затем, желая успеть выполнить плановый объем работ, не приостановил работы в месте, где существовала опасность самообрушения руды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Фигурант уголовного дела велел работникам обеспечить безопасность вручную, в итоге горная масса отслоилась и серьезно пострадал один из горняков.

Материалы уголовного дела передали в суд.