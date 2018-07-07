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«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке зампреда Брянской облдумы
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«Единая Россия» приостановила членство подозреваемого во взятке зампреда Брянской облдумы 

ТАСС 7 июля 2018
Фото: Брянск Today
ТАСС, 7 июля. Членство заместителя председателя Брянской областной думы Юрия Гапеенко в "Единой России" приостановлено из-за того, что он стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
"В соответствии с уставом партии членство в партии Юрия Гапеенко приостановлено решением Карачевского местного отделения «Единой России», — сказали в пресс-службе, добавив, что такая мера применяется к членам партии, против которых возбуждены уголовные дела. Гапеенко также является членом генерального совета партии.
Следственный комитет РФ 6 июля сообщил о возбуждении дела против Гапеенко по статье УК «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Он подозревается в получении взятки в сумме 240 тыс. рублей за оказание покровительства двум коммерческим структурам. По решению суда он заключен под стражу до 4 сентября.
Гапеенко избран депутатом Брянской областной думы от Карачевского одномандатного избирательного округа №20. С сентября 2016 года занимает должность заместителя председателя заксобрания региона.
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