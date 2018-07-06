Ещё
Главный бухгалтер оренбургского ТСЖ получила 2,6 лет за хищение 3,6 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Главный бухгалтер оренбургского ТСЖ получила 2,6 лет за хищение 3,6 млн рублей 

Rambler News Service 6 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Ленинский суд Оренбурга приговорил главного бухгалтера одного их товариществ собственников жилья (ТСЖ) областного центра к 2,6 года лишения свободы за хищение более 3,6 млн руб., сообщает 56orb.ru со ссылкой на Оренбургский областной суд, который отклонил жалобу осужденной на приговор предыдущего суда.
Суд установил, что осужденная с сентября 2015 года по май 2016-го платежными поручениями на счета третьих организаций перечислила денежные средства без фактического представления указанными организации каких-либо услуг, похитив таким образом вышеуказанную сумму.
Rambler News Service: последние новости
Начальник службы пожаротушения в Кузбассе задержан по делу о пожаре в «Зимней вишне» Мосгорсуд отменил арест топ-менеджера «Роснано» Андрея Горькова Мосгорсуд направил на пересмотр вопрос об УДО лидера «Шалтай-Болтая» Аникеева
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу139
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа86
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение