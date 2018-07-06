Главный бухгалтер оренбургского ТСЖ получила 2,6 лет за хищение 3,6 млн рублей

Ленинский суд Оренбурга приговорил главного бухгалтера одного их товариществ собственников жилья (ТСЖ) областного центра к 2,6 года лишения свободы за хищение более 3,6 млн руб., сообщает 56orb.ru со ссылкой на Оренбургский областной суд, который отклонил жалобу осужденной на приговор предыдущего суда.

Суд установил, что осужденная с сентября 2015 года по май 2016-го платежными поручениями на счета третьих организаций перечислила денежные средства без фактического представления указанными организации каких-либо услуг, похитив таким образом вышеуказанную сумму.