Кубань занял третье место в РФ по количеству зарегистрированных в январе-мае 2018 г. преступлений 

Более 28,3 тыс. преступлений зарегистрировали в Краснодарском крае в январе-мае 2018 года, данный показатель на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается на портале правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ.
По количеству зарегистрированных за отчетный период преступлений Кубань заняла третье место среди регионов страны после Москвы (58,6 тыс.) и Московской области (32,6 тыс.).
Из общего количество выявленных правонарушений 4,8 тыс. — тяжкие преступления и 1,3 тыс. — преступления особой тяжести, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 3,5% и 10,6% соответственно.
В то же время было отмечено снижение количества преступлений экономической направленности, их зарегистрировали 2,3 тыс., что на 2,6% меньше, чем годом ранее.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в январе-апреле 2018 года на Кубани зарегистрировали 22,7 тыс. преступлений, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 2,3%. При этом за первые четыре месяца текущего года в регионе на 18,9% увеличилось количество мошенничеств, всего было зарегистрировано 3,6 тыс. таких преступлений, а число вымогательств выросло на 50%, до 48.