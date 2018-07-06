Кубань занял третье место в РФ по количеству зарегистрированных в январе-мае 2018 г. преступлений

По количеству зарегистрированных за отчетный период преступлений Кубань заняла третье место среди регионов страны после Москвы (58,6 тыс.) и Московской области (32,6 тыс.).

Из общего количество выявленных правонарушений 4,8 тыс. — тяжкие преступления и 1,3 тыс. — преступления особой тяжести, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост составил 3,5% и 10,6% соответственно.

В то же время было отмечено снижение количества преступлений экономической направленности, их зарегистрировали 2,3 тыс., что на 2,6% меньше, чем годом ранее.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», в январе-апреле 2018 года на Кубани зарегистрировали 22,7 тыс. преступлений, рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года составил 2,3%. При этом за первые четыре месяца текущего года в регионе на 18,9% увеличилось количество мошенничеств, всего было зарегистрировано 3,6 тыс. таких преступлений, а число вымогательств выросло на 50%, до 48.