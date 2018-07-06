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Бомжа, распотрошившего хаски в Челябинске, отправят в психбольницу
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Бомжа, распотрошившего хаски в Челябинске, отправят в психбольницу 

РИА «ФедералПресс» 6 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
25-летнего живодера, который учинил жестокую расправу над хаски на глазах у челябинцев, поместят в психоневрологическую больницу.
Напомним, что история произошла в начале апреля на набережной реки Миасс. При толпе свидетелей мужчина убил собаку и начал разделывать тушу. По одной из версий, он собирался съесть мясо животного.
Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования выяснилось, что мужчина является гражданином Казахстана и не имеет постоянного места жительства в Челябинске.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, живодеру назначили амбулаторную психиатрическую экспертизу, однако по результатам ее не удалось установить, здоров ли мужчина. Поэтому теперь подозреваемому предстоит пройти обследование в стационаре — с принудительным помещением в специализированную психоневрологическую больницу.
Сам мужчина в суде заявил, что здоров. Он рассказал, что проживал на 17 этаже в подъезде одного из домов в районе Северо-Запада Челябинска, и заверил, мол, в дальнейшем хочет продолжить работу на территории Челябинска. Однако убедить суд в своей вменяемости живодеру не удалось.
Фото: pixabay.com
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