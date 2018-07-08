В Уссурийске возбудили пять уголовных дел по факту мошенничества с землёй

В деле замешана администрация Уссурийского городского округа.

Прокуратурой проведена проверка законности приобретения права собственности на земельные участки, находящихся в муниципальной собственности.

Действующим законодательством исключительное право на приобретение в собственность земельных участков предоставлено гражданам и юридическим лицам, которые являются собственниками зданий, сооружений, расположенных на таких земельных участках.

В апреле т.г. администрацией Уссурийского городского округа заключено 5 договоров купли-продажи земельных участков без проведения торгов по льготной цене, поскольку заявителями представлены документы о фактическом расположении на них объектов недвижимого имущества, находящихся в собственности покупателей.

В ходе проведенной прокуратурой проверки проведен осмотр выкупленных у муниципального образования земельных участков и установлено, что они свободны от построек, и поросли травой, высота которой составляет 1.5 метра, что свидетельствует о предоставлении заявителями не соответствующих действительности сведений о наличии в границах земельных участков объектов капитального строительства.

По факту выявленных нарушений Уссурийской городской прокуратурой в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).