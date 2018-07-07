Суд отправил на 9 лет в тюрьму житель Камчатки за убийство 8‐летней давности 

Житель поселка Новый Елизовского района признан виновным по статье «Убийство» УК РФ и приговорен Елизовским райсудом к девяти годам заключения. Об этом сообщил сайт СУ СК РФ по Камчатскому краю.
Осенью 2010 года осужденный поссорился с 39-летней сожительницей отца. Пьяный мужчина высказал женщине претензии по воподу воровства из дома. Погибшая обменивала вещи на алкоголь. В ходе конфликта мужчина застрелил женщину из гладкоствольного ружья и закопал тело во дворе на участке.
Весной 2018 года мужчина пришел в полицию, сознался в совершенном преступлении и добровольно выдал ружье.
В указанном месте криминалистами были обнаружены останки погибшей. Генетическая экспертиза подтвердила личность убитой женщины.
В пригороде Хабаровска ссора после застолья закончилась поножовщиной. В поселке имени Горького в пригороде Хабаровска 58‐летняя женщина истекла кровью от ножевых ранений в бедро. Нападавший сдался полиции.