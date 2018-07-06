Житель Петербурга несколько лет насиловал школьника

Парень из Петербурга в течении четырех лет насиловал своего 15‐летнего знакомого. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».

Сотрудники полиции Адмиралтейского района Северной столицы арестовали подозреваемого молодого человека. Двадцатилетний юноша в своей квартире насильно принуждал школьника к сексуальным действиям.

Мать пострадавшего мальчика узнала о растлении сына и обратилась в полицию. Правоохранительные органы провели ряд проверок, после чего задержали обвиняемого парня по месту жительства.

Против него возбудили уголовное дело по статье 132 части 4 пункт «б» УК РФ «Насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам».