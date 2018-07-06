Ещё
Житель Петербурга несколько лет насиловал школьника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Петербурга несколько лет насиловал школьника 

360tv.ru 6 июля 2018
Парень из Петербурга в течении четырех лет насиловал своего 15‐летнего знакомого. Об этом сообщил сайт «Невские Новости».
Сотрудники полиции Адмиралтейского района Северной столицы арестовали подозреваемого молодого человека. Двадцатилетний юноша в своей квартире насильно принуждал школьника к сексуальным действиям.
Мать пострадавшего мальчика узнала о растлении сына и обратилась в полицию. Правоохранительные органы провели ряд проверок, после чего задержали обвиняемого парня по месту жительства.
Против него возбудили уголовное дело по статье 132 части 4 пункт «б» УК РФ «Насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам».
Психолог из США совращала своих пациенток. Психолог-лесбиянка вступала в половую связь с несовершеннолетними девушками.
360tv.ru: последние новости
Полиция нашла заступившегося за сына стрелка из Кропоткина Домушники оставили москвича без утюга Блюзового музыканта из США отправили в российскую колонию
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу158
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Россия предрекла обвал цен на нефть19
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа88
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение