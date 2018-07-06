Мошенница украла у трех жителей Карабаша почти 6 миллионов рублей

Жительница Карабаша предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры

«Прокуратура г. Карабаша утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой по ст.159 УК РФ, (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), — сообщает сайт ведомства.

По версии следствия, обманщица в течение трех лет похищала деньги у троих знакомых. Предлоги были разные. Так, у одной из женщин с сентября 2014 по август 2016 года она взяла в долг, но не вернула 1,6 млн рублей якобы для решения вопроса о трудоустройстве сына.

У другой пенсионерки за два года похитила около 4 млн рублей, используя различные вымышленные предлоги о материальных проблемах у сына-участника боевых действий.

В 2017 году на ее удочку и горестный рассказ о том, что сыну нужно делать дорогостоящую операцию, купился пенсионер, отдав 150 000 рублей.

Потерпевшие предъявили гражданские иски на общую сумму 5 745 160 рублей.

К слову сказать, обвиняемая сейчас отбывает наказание в тюрьме за шесть подобных эпизодов.

Уголовное дело направлено в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.