Ещё
Мошенница украла у трех жителей Карабаша почти 6 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенница украла у трех жителей Карабаша почти 6 миллионов рублей 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Жительница Карабаша предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Челябинской областной прокуратуры.
«Прокуратура г. Карабаша утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 55-летней местной жительницы, обвиняемой по ст.159 УК РФ, (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину), — сообщает сайт ведомства.
По версии следствия, обманщица в течение трех лет похищала деньги у троих знакомых. Предлоги были разные. Так, у одной из женщин с сентября 2014 по август 2016 года она взяла в долг, но не вернула 1,6 млн рублей якобы для решения вопроса о трудоустройстве сына.
У другой пенсионерки за два года похитила около 4 млн рублей, используя различные вымышленные предлоги о материальных проблемах у сына-участника боевых действий.
В 2017 году на ее удочку и горестный рассказ о том, что сыну нужно делать дорогостоящую операцию, купился пенсионер, отдав 150 000 рублей.
Потерпевшие предъявили гражданские иски на общую сумму 5 745 160 рублей.
К слову сказать, обвиняемая сейчас отбывает наказание в тюрьме за шесть подобных эпизодов.
Уголовное дело направлено в Карабашский городской суд для рассмотрения по существу.
АиФ: последние новости
Жительница Златоуста украла в Интернете 25 миллионов рублей Осужден проректор магнитогорского госуниверситета Челябинские приставы испортили должникам поход по магазинам
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу141
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой9
Россия предрекла обвал цен на нефть15
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа87
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение