Заключенные стали меньше сбегать от охраны в колониях

Побегов из-под охраны в колониях и следственных изоляторах в 2017 году стало меньше в шесть в раз, чем в 2012, передает RT.

Во ФСИН рассказали, что в 2012 году зафиксировали 12 побегов, в 2017-м — два. В ведомстве уточнили, что из воспитательных колоний для несовершеннолетних с 1995 года не допустили ни одного побега.