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Заключенные стали меньше сбегать от охраны в колониях
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Заключенные стали меньше сбегать от охраны в колониях 

Москва24 6 июля 2018
Фото: Москва24
Побегов из-под охраны в колониях и следственных изоляторах в 2017 году стало меньше в шесть в раз, чем в 2012, передает RT.
Во ФСИН рассказали, что в 2012 году зафиксировали 12 побегов, в 2017-м — два. В ведомстве уточнили, что из воспитательных колоний для несовершеннолетних с 1995 года не допустили ни одного побега.
В 2017 году в исправительных колониях для взрослых в РФ было 495 139 человек, в 2012-м — 585 020. В колониях для несовершеннолетних отбывали наказание 1443 и 2354 человека в 2017 и 2012 годы соответственно. В 2017 году чаще всего свободы лишали за преступления, связанные с наркотиками, за убийства, кражи, разбой и грабежи.
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