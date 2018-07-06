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В Екатеринбурге начали судить маньяка, убившего молодую маму из Верхней Пышмы
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В Екатеринбурге начали судить маньяка, убившего молодую маму из Верхней Пышмы 

e1.ru 6 июля 2018
Фото: e1.ru
В Свердловском областном суде стартовал процесс над Алексеем Фалькиным. Мужчина обвиняется в целой серии убийств и нападений на женщин. Первоначально полицейские задержали его по подозрению в убийстве молодой матери двоих детей из Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. Она пропала в апреле 2017 года.
— По версии органов предварительного следствия, жертвами Фалькина, ранее судимого за изнасилование, стали восемь женщин, три из которых были убиты. Свою вину подсудимый признает частично. По итогам судебного заседания мера пресечения Фалькину была продлена на срок шесть месяцев — до 9 декабря 2018 года. Следующее заседание состоится 18 июля, — рассказали в свердловском областном суде.
За поисками Ирины Вахрушевой мы следили в режиме онлайн. Вместе с волонтёрами корреспонденты E1.RU ездили на Серовский тракт — где Фалькин закопал ее тело, на место убийства, где в подвале Фалькин насиловал Вахрушеву, а также домой к Ирине и к её подруге.
С утра 17 апреля 2017 года женщину еще надеялись найти живой, а вечером толпу разъярённых жителей полицейские с автоматами держали во время следственного эксперимента. В это время Фалькин прятал лицо под капюшоном и увлечённо показывал следователям, как грузил тело убитой в багажник.
Мы публиковали подробную биографию предполагаемого маньяка.
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