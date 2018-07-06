Глава района Ростовской области отобрал квартиру у местного жителя 

Прокуратурой Тацинского района Ростовской области направлено в суд уголовное дело в отношении главы муниципалитета, превысившего должностные полномочия. В ходе расследования уголовного дела установлено, что глава поселения использую свое служебное положение, принял незаконное постановление о расторжении договора социального найма с нанимателем квартиры в многоквартирном доме. Квартира была приобретена за счет бюджетных средств и предоставлена местному жителю в рамках программы переселения из аварийного жилья. Продолжая свой преступный умысел, глава района вопреки закону заключил новый договор социального найма этой квартиры со своим подчиненным, после чего посодействовал приватизации незаконно переданной недвижимости. В результате противоправных действий главы сельского поселения существенно нарушены права местного жителя которого незаконно выселили из муниципального жилья.