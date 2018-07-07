Тело утопленника в Лужском районе нашел рыбак

По сообщению правоохранителей, в водоеме Лужского района найдено тело неизвестного мужчины. Его нашел рыбак

В лужскую полицию 6 июля обратился местный рыбак. Он рассказал, что нашел в реке Луга тело неизвестного мужчины, когда ловил рыбу. Полицейские вытащили тело на берег. Сейчас его личность устанавливается.

На вид погибшему около тридцати лет, он среднего роста с темными волосами.. Из одежды на нём была красная футболка, синие рубашка и джины. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано.