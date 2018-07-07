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Тело утопленника в Лужском районе нашел рыбак
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Тело утопленника в Лужском районе нашел рыбак 

Ivyborg.ru 1 час назад
По сообщению правоохранителей, в водоеме Лужского района найдено тело неизвестного мужчины. Его нашел рыбак
В лужскую полицию 6 июля обратился местный рыбак. Он рассказал, что нашел в реке Луга тело неизвестного мужчины, когда ловил рыбу. Полицейские вытащили тело на берег. Сейчас его личность устанавливается.
На вид погибшему около тридцати лет, он среднего роста с темными волосами.. Из одежды на нём была красная футболка, синие рубашка и джины. Внешних признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано.
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