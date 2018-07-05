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Неизвестные в Москве обманом похитили у лизинговой фирмы экскаватор и КамАЗ на 8,5 млн руб.
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Неизвестные в Москве обманом похитили у лизинговой фирмы экскаватор и КамАЗ на 8,5 млн руб. 

Агентство «Москва» 5 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В столичном районе Вешняки неизвестные похитили у лизинговой компании спецтехнику на сумму 8,5 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, днем 4 июля в полицию обратился представитель лизинговой компании. «Мужчина сообщил, что в феврале текущего года неизвестные граждане, действуя от лица столичной строительной компании, на ул. Реутовская обманом совершили хищение экскаватора-погрузчика стоимостью 4,1 млн руб. и КамАЗа стоимостью 4,4 млн руб., после чего скрылись», — сказал источник.
В МВД выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.
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