Неизвестные в Москве обманом похитили у лизинговой фирмы экскаватор и КамАЗ на 8,5 млн руб.

По словам собеседника агентства, днем 4 июля в полицию обратился представитель лизинговой компании. «Мужчина сообщил, что в феврале текущего года неизвестные граждане, действуя от лица столичной строительной компании, на ул. Реутовская обманом совершили хищение экскаватора-погрузчика стоимостью 4,1 млн руб. и КамАЗа стоимостью 4,4 млн руб., после чего скрылись», — сказал источник.

В МВД выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.