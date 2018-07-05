В Испании задержаны семеро главарей одной из самых крупных преступных группировок Европы 

Национальная полиция Испании сообщила о задержании верхушки одной из крупнейших преступных группировок в Европе. Всего были задержаны семеро так называемых воров в законе, передает «Лайф». Задержанных обвиняют в организации торговли наркотиками, отмывании денег, различных видах хищений, контрабанде и других преступлениях.
По словам представителей правоохранительных органов пиренейского королевства, операция по задержанию подозреваемых началась еще в конце июня при содействии Европейского полицейского агентства (Европол), Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и коллег испанской полиции из Грузии.
Всего же в ходе спецоперации были задержаны 129 человек, большинство из них являются гражданами Армении. В результате более 70 обысков в различных городах Испании были изъяты крупные суммы денег и различные виды оружия.