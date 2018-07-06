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Суд в Петербурге продлил арест главы Северо-Западного Ростехнадзора
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Суд в Петербурге продлил арест главы Северо-Западного Ростехнадзора 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости / Максим Богодвид
С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 июл — РИА Новости. Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу продлил на месяц арест главы Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова, обвиняемого в мошенничестве на более чем 4,7 миллиарда рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга города.
В мае сотрудники ФСБ и полиции провели обыски в здании Северо-Западного управления Ростехнадзора, а также по месту жительства Григория Слабикова и его дочери Елены. Они были арестованы до 9 июля по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
"Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григория Слабикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, сроком на один месяц и двое суток, по 11 августа", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Слабиков вину признает, в содеянном раскаивается. В сообщении отмечается, что Слабиков пояснил суду, «что уже готов понести любое наказание», против продления ареста не возражал. В четверг на тот же срок был продлен арест его дочери, которая также признала вину.
Как сообщал ранее РИА Новости источник, знакомый с материалами дела, по фактам хищения компенсационных фондов трех строительных саморегулируемых организаций на общую сумму не менее 4 миллиардов рублей было возбуждено дело о мошенничестве в августе 2017 года. Следствие полагает, что Слабиков, используя служебное положение, оказывал содействие во включении подконтрольных членам преступной группы организаций в реестр саморегулируемых организаций и осуществлял общее покровительство, а именно не допускал проведение проверок в отношении этих организаций.
По словам собеседника агентства, следователям удалось установить, что за свои действия Слабиков регулярно получал часть похищенных денег, в том числе через свою дочь. С целью легализации незаконно полученных отцом средств Слабикова вкладывала их в приобретение земельных участков, строительство спорткомплекса Sunpark на берегу Среднего Суздальского озера и мини-отеля, сообщал источник.
Члены семьи Григория Слабикова владеют недвижимостью, транспортными средствами, стоимость которых значительно превышает их совокупный доход за длительный период времени, отмечал собеседник агентства.
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