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Подростки пытались украсть 37 блинов для штанги
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Подростки пытались украсть блины для штанги из подъезда на юге Москвы 

Вечерняя Москва 5 июля 2018
Фото: mos.ru
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция задержала троих подростков, которые пытались украсть из 25-этажного жилого дома блины для штанги. Инцидент произошел на улице Чертановская на юге Москвы.
Очевидцы, заметившие, как молодые люди выносят из подъезда многоэтажки вещи, позвонили в полицию.
— Прибывшие полицейские задержали троих несовершеннолетних у которых изъяли 37 чугунных блинов для штанги, — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
Кроме того, стражи порядка изъяли два рюкзака и навесной замок. Уточняется, что следователи ведут проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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