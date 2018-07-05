Подростки пытались украсть 37 блинов для штанги

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция задержала троих подростков, которые пытались украсть из 25-этажного жилого дома блины для штанги. Инцидент произошел на улице Чертановская на юге Москвы.
Очевидцы, заметившие, как молодые люди выносят из подъезда многоэтажки вещи, позвонили в полицию.
— Прибывшие полицейские задержали троих несовершеннолетних у которых изъяли 37 чугунных блинов для штанги, — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
Кроме того, стражи порядка изъяли два рюкзака и навесной замок. Уточняется, что следователи ведут проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.