Подростки пытались украсть 37 блинов для штанги

Подростки пытались украсть блины для штанги из подъезда на юге Москвы

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция задержала троих подростков, которые пытались украсть из 25-этажного жилого дома блины для штанги. Инцидент произошел на улице Чертановская на юге Москвы

Очевидцы, заметившие, как молодые люди выносят из подъезда многоэтажки вещи, позвонили в полицию.

— Прибывшие полицейские задержали троих несовершеннолетних у которых изъяли 37 чугунных блинов для штанги, — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

Кроме того, стражи порядка изъяли два рюкзака и навесной замок. Уточняется, что следователи ведут проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.