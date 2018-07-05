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SZ: полиция установила личность организатора теракта, совершенного в Берлине в 2016 году
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SZ: полиция установила личность организатора теракта, совершенного в Берлине в 2016 году 

ТАСС 5 июля 2018
БЕРЛИН, 5 июля. /ТАСС/. Следователи установили личность человека, который стоял за организацией теракта, совершенного в декабре 2016 года тунисцем Анисом Амри в Берлине. Об этом сообщила в четверг газета Suddeutsche Zeitung.
По ее информации, власти ФРГ выдали в четверг ордер на арест в отношении 32-летнего гражданина Туниса Мехера Д., который руководил действиями Амри. Он подозревается в членстве в террористической организации и пособничестве убийству. Следствие изначально исходило из того, что Амри получал в Telegram инструкции от некоего лица, состоявшего в запрещенной в РФ террористической группировке «Исламское государство» (ИГ) .
Как пишет газета, Мехер Д. родился в 1985 году. В 2015 году он отправился в Ливию и примкнул к ИГ. Какую роль мужчина играл в группировке, пока неясно.
Его нынешнее местопребывание неизвестно, но в правоохранительных органах ФРГ исходят из того, что он жив. Не исключено, что подозреваемый находится в Ливии. Федеральное ведомство по уголовным делам (БКА) ФРГ находится по этому делу в тесном контакте с правоохранительными органами Туниса.
Вечером 19 декабря в Берлине тягач с прицепом, которым управлял Амри, въехал в толпу людей на территории рождественского рынка. В результате погибли 12 человек, 48 были госпитализированы. Ответственность за теракт взяло на себя ИГ. Террористу удалось покинуть Германию, он был впоследствии ликвидирован в Милане итальянскими полицейскими.
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