В Калифорнии произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии

Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Калифорния.

Об этом сообщает CBS.

Уточняется, что инцидент произошёл на вечеринке в доме, расположенном в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес

По данным телекомпании, по меньшей мере двое вооружённых людей прибыли к дому, жители которого отмечали День независимости, и открыли огонь. После этого злоумышленники скрылись.

Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

К настоящему моменту полиция никого не арестовала.

28 июня в редакции издания Capital Gazette произошла стрельба. По данным полиции, один человек был задержан на месте происшествия. Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек.