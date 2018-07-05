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В Калифорнии произошла стрельба
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Три человека погибли в результате стрельбы в Калифорнии 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: Global Look Press
Три человека погибли и ещё трое пострадали в результате стрельбы в американском штате Калифорния.
Об этом сообщает CBS.
Уточняется, что инцидент произошёл на вечеринке в доме, расположенном в районе Уэстлейк округа Лос-Анджелес.
По данным телекомпании, по меньшей мере двое вооружённых людей прибыли к дому, жители которого отмечали День независимости, и открыли огонь. После этого злоумышленники скрылись.
Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.
К настоящему моменту полиция никого не арестовала.
28 июня в редакции издания Capital Gazette произошла стрельба. По данным полиции, один человек был задержан на месте происшествия. Как отмечается, в результате инцидента погибли пять человек.
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