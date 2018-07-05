Защита по делу экс-беркутовцев просит суд допросить тех, кто видел снайперов на «майдане»

КИЕВ, 5 июля. / ТАСС /. Защита бывших сотрудников спецподразделения МВД «Беркут», обвиняемых в расстрелах на «майдане», просит суд допросить в качестве свидетеля экс-депутата Рады Андрея Артеменко , который располагает информацией о снайперах в дни «майдана» в Киеве в 2014 году. Об этом сообщил в четверг после очередного заседания по делу адвокат экс-беркутовцев Александр Горошинский.

"Мы сегодня подали ходатайство о допросе в порядке международно-правовой помощи свидетеля Артеменко, который отмечал, что один снайпер был задержан и доставлен в штаб «майдана», то есть сообщает ту информацию, которая является важной для данного судебного заседания", — сказал он. Однако прокуроры выступают против данного ходатайства, ссылаясь на недоверие к сведениям Артеменко. «Прокурорам не важно выяснить, кто действительно убивал митингующих и правоохранителей на „майдане“, им важно назначить виноватых», — заявил в связи с этим Горошинский.

В настоящее время суд допрашивает потерпевших по делу. В частности, в четверг были заслушаны двое родственников пострадавших на «майдане». Ранее в суде были изучены многочисленные доказательства наличия оружия у участников «майдана» в феврале 2014 года, а также видео стрельбы, ведущейся из здания гостиницы «Украина» в центре Киева как по митингующим, так и по силовикам.

Во время «майдана» в центре украинской столицы 20 февраля 2014 года началась стрельба до сих пор неустановленных снайперов. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека, в числе которых были как протестующие, так и милиция. Всего жертвами противостояния 18 — 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. По данным МВД, в период с 21 ноября 2013 года по 20 февраля 2014 года пострадали более тысячи представителей правоохранительных органов, однако украинская прокуратура эти факты не расследует.

При этом в преступлениях на «майдане» украинские власти обвинили сотрудников «Беркута». В мае 2015 года Святошинский районный суд Киева начал рассматривать по существу дело против пяти экс-беркутовцев, которым инкриминируют исполнение заведомо преступного приказа о применении оружия, превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, а также совершение террористического акта на «майдане» в 2014 году. Все они не признают вину ни по одному из пунктов.