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Испанская полиция рассказала про бизнес «армянской мафии»
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Испанская полиция рассказала про бизнес «армянской мафии» 

РИА Новости 52 минуты назад
МАДРИД, 5 июл — РИА Новости. Одна из крупнейших организованных преступных группировок в Европе, которая была обезврежена в конце июня, занималась грабежами, отмыванием денег, организацией договорных матчей, контрабандой табака в Западную Европу из Восточной. Об этом сообщили на пресс-конференции в Мадриде представители Национальной полиции Испании.
Национальная полиция 26 июня сообщила о проведении в Испании широкомасштабной операции против так называемой «армянской мафии» — крупнейшей преступной группировки выходцев из Армении в Европе. В четверг на пресс-конференции представители испанских правоохранительных органов сообщили подробности операции.
В общей сложности были задержаны 129 человек, проведены 74 обыска — в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Аликанте, Альбасете, Мурсии, Жироне, Гранаде. В отношении подозреваемых выдвинуты обвинения в коррупции, вымогательстве, незаконном хранении оружия, наркотрафике, отмывании денег, грабеже квартир, контрабанде табака, подделке документов, мошенничестве, незаконной переправке машин.
В ходе обысков найдены 100 тысяч евро наличными, девять единиц огнестрельного оружия, патроны, бронежилеты, оборудование для переплавки драгоценных металлов, большое количество табака.
Как сообщили в полиции, члены группировки манипулировали результатами различных спортивных мероприятий. В частности, подкупали спортсменов, устраивали договорные матчи по баскетболу, пляжному волейболу, хоккею с шайбой и теннису на постсоветском пространстве. В незаконной деятельности участвовали около 20 спортсменов.
Кроме того, члены группировки занимались грабежами домов в Валенсии и Аликанте, занимались контрабандой табака из Украины и Польши во Францию, Италию и Испанию, незаконно переправляли автомобили — приобретая дорогие машины в Бельгии и Германии, скручивали счетчики, меняли документы и продавали их в Испании.
Расследование началось в 2016 году в связи с двойным убийством в Таррасе (Каталония) двух грузинских граждан, связанных с преступной группировкой, возглавляемой «вором в законе» Кахабером Шушанашвили (Каха Руставский), который в настоящее время отбывает наказание во Франции.
В ходе первой фазы операции в ноябре 2017 года были задержаны 30 человек из так называемой «грузинской группировки». Вторая часть операции была направлена на обезвреживание армянской группировки, связанной с грузинской ОПГ.
Члены группировки имели связи в США, Франции, Италии, Бельгии и Литве.
В операции помимо испанской Национальной полиции и каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra участвовала криминальная полиция Грузии, Интерпол и Eвропол.
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