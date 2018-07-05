В Испании «обезглавили» крупную преступную банду Европы

Национальная полиция Испании задержала семерых воров в законе, которые, как полагают правоохранительные органы, возглавляли одну из крупных европейских преступных группировок, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пиренейского королевства.

Операция прошла еще в конце июня, но известно о ней стало только теперь. В операции участвовали силовики Испании, Европейское полицейское агентство (Европол), Международная организация уголовной полиции ( Интерпол ) и полиция Грузии . Всего были задержаны 129 человек.

Задержанных подозревают в причастности к торговле наркотиками, отмыванию денег, кражам, контрабанде и мошенничестве, в том числе с результатами спортивных соревнований. В ходе более 70 обысков в различных городах Испании полицейские изъяли оружие и 100 тысяч евро наличными.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ