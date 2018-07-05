На острове Ява прогремели три взрыва

МОСКВА , 5 июл — РИА Новости . По меньшей мере три взрыва произошли в четверг в городе Пасуруан в индонезийской провинции Восточная Ява, пострадал ребенок, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на полицию.

Как сообщили в правоохранительных органах, два взрыва произошли в доме, который снимала одна семья. По словам очевидцев, после второго взрыва из дома вышел мужчина с рюкзаком и женщина с ребенком. Полиция начала их преследовать, и позднее послышался третий взрыв, пишет издание.

Сообщается, что в результате взрыва пострадал шестилетий мальчик. Полиции удалось задержать женщину. Ребенок был доставлен в больницу. Мужчине удалось скрыться.

Как сообщает газета со ссылкой на полицию, взрывчатка, предположительно сработавшая в доме, была небольшой мощности.

Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем 14 мая рядом с полицейским участком в Сурабае — административном центре провинции Восточная Ява. При теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Исламское государство» * (запрещена в РФ ).

Взрыв около участка полиции в Сурабае стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. Три взрыва у местных церквей произошли в городе 13 мая. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.

*Террористическая организация, запрещенная в России