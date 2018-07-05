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На острове Ява прогремели три взрыва
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На острове Ява прогремели три взрыва 

РИА Новости 5 июля 2018
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. По меньшей мере три взрыва произошли в четверг в городе Пасуруан в индонезийской провинции Восточная Ява, пострадал ребенок, сообщает газета Jakarta Globe со ссылкой на полицию.
Как сообщили в правоохранительных органах, два взрыва произошли в доме, который снимала одна семья. По словам очевидцев, после второго взрыва из дома вышел мужчина с рюкзаком и женщина с ребенком. Полиция начала их преследовать, и позднее послышался третий взрыв, пишет издание.
Сообщается, что в результате взрыва пострадал шестилетий мальчик. Полиции удалось задержать женщину. Ребенок был доставлен в больницу. Мужчине удалось скрыться.
Как сообщает газета со ссылкой на полицию, взрывчатка, предположительно сработавшая в доме, была небольшой мощности.
Ранее сообщалось о взрыве, произошедшем 14 мая рядом с полицейским участком в Сурабае — административном центре провинции Восточная Ява. При теракте пострадали три мирных жителя и три полицейских. Позднее полиция сообщила, что теракт осуществили члены одной семьи. Ответственность за атаку взяла террористическая группировка «Исламское государство»* (запрещена в РФ).
Взрыв около участка полиции в Сурабае стал четвертым в городе и пятым в стране за два дня. Три взрыва у местных церквей произошли в городе 13 мая. По данным властей, атаки на три церкви также совершили шесть членов одной семьи.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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