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В Перми завели дело из-за смерти мужчины в больнице
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В Перми завели дело из-за смерти мужчины в больнице 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: В-курсе.ру
Следственное управление СК России в Перми завело уголовное дело из-за смерти мужчины в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
По имеющимся данным, с февраля по март 2018 года 61-летнего пациента лечили по неверному диагнозу, что стало причиной развития другой болезни. В результате он скончался.
Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Расследование продолжается.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти женщины в больнице.
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