В Перми завели дело из-за смерти мужчины в больнице 

Следственное управление СК России в Перми завело уголовное дело из-за смерти мужчины в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.
По имеющимся данным, с февраля по март 2018 года 61-летнего пациента лечили по неверному диагнозу, что стало причиной развития другой болезни. В результате он скончался.
Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.
Расследование продолжается.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Ставропольском крае завели дело из-за смерти женщины в больнице.