В Перми завели дело из-за смерти мужчины в больнице

Следственное управление СК России в Перми завело уголовное дело из-за смерти мужчины в больнице, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу.

По имеющимся данным, с февраля по март 2018 года 61-летнего пациента лечили по неверному диагнозу, что стало причиной развития другой болезни. В результате он скончался.

Дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Расследование продолжается.