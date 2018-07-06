А. Кузнецова сообщила о подготовке мер по развитию паллиативной помощи после скандала с продажей диазепама

Комплекс мер по развитию паллиативной помощи в России подготовлен уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой . Об этом она заявила в социальной сети Facebook после инцидента с продажей матерью больного ребенка лекарства диазепам.

«Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении мамы ребенка-инвалида отменено. Удалось решить этот вопрос, но нужно в принципе разобраться с проблемами, которые есть сегодня в сфере оказания паллиативной помощи детям. Нами совместно с экспертами подготовлен комплекс мер, основная задача которых развивать и совершенствовать качество оказания паллиативной помощи детям», — отметила омбудсмен.

Ранее СМИ сообщали, что москвичка Екатерина Коннова купила в интернете микроклизмы с диазепамом для своего сына, больного детским церебральным параличом. Впоследствии эффект от клизм, снимающих судороги, стал уменьшаться из-за толерантности организма. Из-за финансовых трудностей москвичка решила продать лекарства через группу «ВКонтакте», однако во время встречи с якобы покупателем женщину задержали полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков. Полиция возбудила уголовное дело, однако позднее это постановление было отменено.

С 1 августа 2013 г. диазепам внесен в Список III психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля. Ранее он входил в список сильнодействующих веществ.