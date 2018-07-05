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В Бруклине четверо получили пулевые ранения
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В Бруклине четверо получили пулевые ранения 

News.ru 5 июля 2018
В нью-йоркском Бруклине после празднования Дня независимости США произошла перестрелка.
Перестрелка произошла после празднования Дня независимости США  О четверых пострадавших в результате инцидента сообщает NBC со ссылкой на полицию.
Полицейские рассказали, что к стычке на Херкимер-стрит привёл конфликт между двумя группами людей. Пострадавшие в перестрелке — трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и девушка 19 лет — получили ранения в ноги, их жизнь вне опасности. Подозреваемые скрылись с места преступления, идёт их розыск. Что конкретно стало причиной разногласий, для разрешения которых понадобилось применение огнестрельного оружия, пока неизвестно.
News.ru сообщал в конце июня о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Тогда в редакцию ворвался 38-летний мужчина с дробовиком в руках и открыл стрельбу. Жертвами стали пятеро журналистов, несколько человек получили ранения. Подозреваемый был задержан сразу.
Как пишет РБК, 4 июля на севере американского города Сент-Луис (штат Миссури), где мужчина открыл стрельбу из окна автомобиля, от огнестрельных ранений погиб один человек и ещё пятеро получили ранения.
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