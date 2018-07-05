В Бруклине четверо получили пулевые ранения

В нью-йоркском Бруклине после празднования Дня независимости США произошла перестрелка.

Перестрелка произошла после празднования Дня независимости США О четверых пострадавших в результате инцидента сообщает NBC со ссылкой на полицию.

Полицейские рассказали, что к стычке на Херкимер-стрит привёл конфликт между двумя группами людей. Пострадавшие в перестрелке — трое мужчин в возрасте от 22 до 27 лет и девушка 19 лет — получили ранения в ноги, их жизнь вне опасности. Подозреваемые скрылись с места преступления, идёт их розыск. Что конкретно стало причиной разногласий, для разрешения которых понадобилось применение огнестрельного оружия, пока неизвестно.

News.ru сообщал в конце июня о стрельбе в редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд). Тогда в редакцию ворвался 38-летний мужчина с дробовиком в руках и открыл стрельбу. Жертвами стали пятеро журналистов, несколько человек получили ранения. Подозреваемый был задержан сразу.