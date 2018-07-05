Дело о неуплате таможенных платежей на 4,5 млн руб. после ввоза автомобиля Tesla возбудили в Москве

В ходе проверки Пикинского таможенного поста Центральной акцизной таможни сотрудники Юго-Западной транспортной прокуратуры выявили уклонение от уплаты таможенных платежей на 4,5 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. «В Москве по результатам проверки отделением дознания таможни возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 194 УК РФ («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере»)», — сказали в ведомстве. Сотрудники прокуратуры установили, что в конце 2015 г. через Пикинский таможенный пост на территорию России привезли автомобиль Tesla по процедуре временного ввоза. Однако документы не были оформлены в срок, машину за пределы РФ не вывезли. В результате сумма таможенных платежей составила более 4,5 млн руб.