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Гаагский трибунал выдал ордер на арест офицера ливийского спецназа
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Гаагский трибунал выдал ордер на арест офицера ливийского спецназа 

Говорит Москва 5 июля 2018
По версии международных следователей, в январе этого года офицер расстрелял 10 человек в Бенгази. Кроме того, ему инкриминируют убийство ещё 33 жителей города в период с июня 2016 по июль 2017 года.
Ордера на арест выданы также в отношении бывшего руководителя службы внутренней безопасности Ливии, сына руководителя республики Муаммара Каддафи и ещё нескольких человек.
Международный уголовный суд в Гааге изучает ситуацию в Ливии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 26 февраля 2011 года, передаёт ТАСС.
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