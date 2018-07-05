Гаагский трибунал выдал ордер на арест офицера ливийского спецназа 

По версии международных следователей, в январе этого года офицер расстрелял 10 человек в Бенгази. Кроме того, ему инкриминируют убийство ещё 33 жителей города в период с июня 2016 по июль 2017 года.
Ордера на арест выданы также в отношении бывшего руководителя службы внутренней безопасности Ливии, сына руководителя республики Муаммара Каддафи и ещё нескольких человек.
Международный уголовный суд в Гааге изучает ситуацию в Ливии в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 26 февраля 2011 года, передаёт ТАСС.