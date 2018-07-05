В южнокитайском городе Шэньчжэнь задержано 422 члена финансовой пирамиды

Шэньчжэнь , 5 июля / Синьхуа / — Полиция в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун /Южный Китай/ задержала 422 члена технологической компании, подозреваемых в организации и управлении финансовой пирамидой.

В ходе расследования в отношении базирующейся в Шэньчжэне технологической компании «Юньчуантун» было обнаружено, что данная компания подозревается в манипуляциях и вовлечении людей в пирамидные продажи, а также получении от них обманным путем имущества в огромном объеме под видом продажи сотовых телефонов и напитков.

Согласно итогам расследования, данная компания обманным путем получила 50 млн юаней /7,5 млн долл. США / от свыше 7 тыс. инвесторов в Гуандуне, Хунани, Цзянси, Внутренней Монголии , Гуанси и других провинциях и автономных районах страны.

В июне шэньчжэньская полиция начала операцию против компании и ее филиалов, задержала 422 подозреваемых и изъяла 1,1 млн юаней наличными и 800 сотовых телефонов. -0-