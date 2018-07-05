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В южнокитайском городе Шэньчжэнь задержано 422 члена финансовой пирамиды
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В южнокитайском городе Шэньчжэнь задержано 422 члена финансовой пирамиды 

ИА Синьхуа 5 июля 2018
Фото: Газета "Труд"
Шэньчжэнь, 5 июля /Синьхуа/ — Полиция в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун /Южный Китай/ задержала 422 члена технологической компании, подозреваемых в организации и управлении финансовой пирамидой.
В ходе расследования в отношении базирующейся в Шэньчжэне технологической компании «Юньчуантун» было обнаружено, что данная компания подозревается в манипуляциях и вовлечении людей в пирамидные продажи, а также получении от них обманным путем имущества в огромном объеме под видом продажи сотовых телефонов и напитков.
Согласно итогам расследования, данная компания обманным путем получила 50 млн юаней /7,5 млн долл. США/ от свыше 7 тыс. инвесторов в Гуандуне, Хунани, Цзянси, Внутренней Монголии, Гуанси и других провинциях и автономных районах страны.
В июне шэньчжэньская полиция начала операцию против компании и ее филиалов, задержала 422 подозреваемых и изъяла 1,1 млн юаней наличными и 800 сотовых телефонов. -0-
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