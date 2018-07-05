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В Екатеринбурге задержали женщину, торговавшую людьми
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В Екатеринбурге задержали женщину, торговавшую людьми 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Теперь гражданку Узбекистана ждет экстрадиция в Грузию, об этом сообщает в четверг, 5 июля, «АиФ-Урал».
Эта история произошла еще в 2012-2013 годах. Гражданка Узбекистана предложила четырем своим соотечественницам поехать вместе в Грузию, пообещав при этом женщинам предоставить им работу с высокой зарплатой. Однако на месте она отобрала у них паспорта и, угрожая насилием, заставила их заниматься проституцией. При этом все полученные деньги женщина забирала себе.
Одна из девушек попыталась сбежать обратно на родину, при этом пригрозив «хозяйке», что сообщит в полицию о ее незаконной деятельности. Чтобы недопустить распространения информации, женщина решила убить непокорную девушку. Для этого она наняла мужчин, предложив им деньги за совершение расправы. А избежать наказания гражданка Узбекистана попыталась в России.
Женщина была объявлена в розыск, ее обвиняли по статьям «Торговля людьми» и «Умышленное убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление». Задержать ее удалось только в сентябре 2017 года на привокзальной площади в Екатеринбурге. После этого уральская транспортная прокуратура собрала все необходимые материалы и, по решению генпрокурора РФ, гражданку Узбекистана передадут правоохранительным органам Грузии, где женщину ждет уголовное наказание.
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