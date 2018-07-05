Убийцу и торговку людьми из Узбекистана выдадут Грузии 

Гражданка Узбекистана, разыскиваемую за торговлю людьми и умышленное убийство, будет выдана Грузии, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в 2012-2013 годах обвиняемая приехала в Батуми, куда пригласила 4 своих соотечественниц. Она пообещала им высокооплачиваемую работу, но вместо этого забрала у них паспорта и под угрозой физической расправы заставила заниматься проституцией. Заработанные девушками деньги она присваивала себе.
Одна из её жертв попыталась сбежать на родину, пригрозив сутенёрше, что сообщит в полицию. Тогда обвиняемая «заказала» девушку, наняв киллеров. После этого она несколько лет скрывалась на территории России, но в сентябре 2017 года была задержана в Екатеринбурге сотрудниками Интерпола и транспортной полиции. Это случилось на привокзальной площади столицы Урала.
В ближайшее время торговка людьми будет передана силовикам республики Грузия.