Ещё
Убийцу и торговку людьми из Узбекистана выдадут Грузии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин сделал Кириенко Героем России
Путин сделал Кириенко Героем России

Убийцу и торговку людьми из Узбекистана выдадут Грузии 

АиФ Урал 52 минуты назад
Фото: АиФ Урал
Гражданка Узбекистана, разыскиваемую за торговлю людьми и умышленное убийство, будет выдана Грузии, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Установлено, что в 2012-2013 годах обвиняемая приехала в Батуми, куда пригласила 4 своих соотечественниц. Она пообещала им высокооплачиваемую работу, но вместо этого забрала у них паспорта и под угрозой физической расправы заставила заниматься проституцией. Заработанные девушками деньги она присваивала себе.
Одна из её жертв попыталась сбежать на родину, пригрозив сутенёрше, что сообщит в полицию. Тогда обвиняемая «заказала» девушку, наняв киллеров. После этого она несколько лет скрывалась на территории России, но в сентябре 2017 года была задержана в Екатеринбурге сотрудниками Интерпола и транспортной полиции. Это случилось на привокзальной площади столицы Урала.
В ближайшее время торговка людьми будет передана силовикам республики Грузия.
АиФ Урал: последние новости
В Екатеринбурге задержали женщину, торговавшую людьми В Полевском внедорожник протаранил группу отдыхавших людей На Урале родители ответят в суде за гибель детей при пожаре
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грудинин бросил жену217
Что даст стране второй мегамост136
Новый вид завещания готовят для граждан89
Россия отказалась от «Фарнборо»310
США пригрозили России «драконовскими мерами»81
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
04:02
Новый вид завещания готовят для граждан
Общество Личный счет
01:35
Россия отказалась от «Фарнборо»
Армия Оружие
03:12
Снова «Новичок»: Загадочное отравление в Эймсбери
Происшествия В мире
01:39
Украинские ракеты установили задом наперед
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение