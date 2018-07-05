Екатеринбург зашлет в Грузию обвиняемую в убийстве сутенершу

Из Екатеринбурга Грузию экстрадируют обвиняемую в убийстве и торговле людьми гражданку Узбекистана . Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в 2012-13 годах женщина приехала в грузинский Батуми . Она позвала к себе четырех соотечественниц, пообещав им высокооплачиваемую работу. Затем обвиняемая забрала у девушек документы и, угрожая расправой, заставила заниматься проституцией. Деньги за интим-услуги она присваивала себе.

Одна из девушек попыталась сбежать на родину, пригрозив злоумышленнице, что сдаст ее полиции. Тогда обвиняемая наняла киллеров для убийства потерпевшей. После расправы она скрылась в России

Злоумышленницу задержали в сентябре 2017 года на привокзальной площади в уральской столице.