В Екатеринбурге отложили суд над зарегистрировавшем в своей квартире 20 тыс. мигрантов

Судья мирового судебного участка Орджоникидзевского района Екатеринбурга отложила на 16 июля судебное заседание по дело мужчины, который обвиняется в незаконной регистрации в своей квартире около 20 тыс. мигрантов, [пишет] (https://ura.news/news/1052341588) URA.RU.

Издание отмечает, что такое количество мигрантов житель Екатеринбурга зарегитрировал в своей квартире в течение 10 лет. На момент возбуждения уголовного дела по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации » и в период следствия, количество нелегально зарегистрированных мигрантов в его квартире составляло около 7 тыс.

По данным следствия, Макеев регистрировал у себя приезжих за материальное вознаграждение. В ходе судебного заседания обвиняемый заявил о своей невиновности, посоветовав проверить тех сотрудников ФМС, кто соглашался регистрировать мигрантов в его квартире.