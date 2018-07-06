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Пьяный житель Мурманска попытался скрыться от судебного пристава на арестованном автомобиле
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Пьяный житель Мурманска попытался скрыться от судебного пристава на арестованном автомобиле 

360tv.ru 6 июля 2018
Фото: ТВ-21
В Мурманске пьяный местный житель, задолжавший 300 тысяч рублей, попытался скрыться от судебных приставов на арестованной ими иномарке, но у него ничего не вышло. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс‐службу регионального УФССП.
Мужчина задолжал свыше 300 тысяч рублей. Судебные приставы неоднократно приходили к нему домой для взыскания задолженности, но не могли застать его на месте. В итоге было принято решение наложить арест на иномарку Daewoo Nexia, которая принадлежит должнику на правах собственности.
«Однако, в ходе наложения ареста появился нетрезвый должник и попросил забрать свои вещи из машины. Сев за руль, он резко нажал на газ и скрылся в неизвестном направлении. Судебный пристав незамедлительно бросился в погоню», — уточнили в пресс-службе.
Пристав заехал в гаражи недалеко от дома, где и обнаружил «беглеца», скручивающего номера со своей иномарки. Сотрудник ведомства перегородил выезд и продолжил составление акта описи и ареста автомобиля, которую в дальнейшем передали на хранение в специализированную организацию.
В середине июня в штате Техас (США) пять незаконных мигрантов погибли в результате ДТП, пытаясь скрыться от пограничников.
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