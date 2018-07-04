В аэропорту Тбилиси задержали россиянина, подозреваемого в применении опасного вещества

ТБИЛИСИ , 4 июля. / ТАСС /. Служба госбезопасности Грузии задержала гражданина России , подозреваемого в том, что он якобы разлил жидкость, содержащую опасное вещество, в аэропорту Тбилиси.

Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.

"Сотрудники департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-разыскных действий, задержали гражданина Российской Федерации Дмитрия Б. ", — говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, следствие установило, что задержанный 2 июля «разлил жидкость, содержащую опасное для здоровья вещество в помещении кассы одной из авиакомпаний в зоне вылета международного аэропорта Тбилиси».

В аэропорту корреспоненту ТАСС сообщили, что два дня назад «из-за разлива непонятной жидкости на территории аэропорта отравились несколько сотрудников». Сейчас их состояние нормальное и они продолжают работать в обычном режиме.

Никаких других подробностей об инциденте и о том, что за вещество могло находиться у россиянина, а также о том, были ли его действия преднамеренными, в данный момент нет.